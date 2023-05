I Patrini Malnate tornano in campo a Milano contro i Thunder’s Five

Dopo due settimana di pausa, è tempo di rituffarsi nel campionato per i Patrini Malnate, che domenica 7 maggio saranno impegnati al centro sportivo “Kennedy” di Milano contro i Thunder’s Five padroni di casa.

Obiettivo della squadra malnatese sarà ovviamente quello di mettere in fila un’altra vittoria per prolungare l’imbattibilità in campionato.

I Thunder’s invece sono scesi in campo lo scorso 22 aprile, sempre al “Kennedy” contro la Fiorentina Bxc, conquistando una bella vittoria 6-2, mettendo così a referto il primo successo stagionale dopo un pareggio e due sconfitte.