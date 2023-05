Il libro d’esordio della varesina Valeria Savatteri vola al salone del libro di Torino.

“A distanza di sicurezza“, la sua opera prima autopubblicata, che è stato presentato su Varesenews nel novembre scorso è stato selezionato per il Salone del Libro, che si terrà a Torino dal 20 al 22 maggio, nel nuovo Padiglione Self Publisher.

Il padiglione è un progetto nuovo per il Salone del Libro, dopo un primo esperimento pilota lo scorso anno: quest’anno sono stati selezionati 150 titoli da più di 700 candidature, che si sono distinti per la cura editoriale – copertina, impaginazione, editing, ma anche dal punto di vista promozionale, che si sono rivelati alla stregua di un prodotto di una delle migliori case editrici. «Mi avete portato fortuna – commenta Val Savatteri – Ed è inutile dire che per un romanzo d’esordio, a meno di un anno dall'(auto)pubblicazione si tratta di una vittoria enorme».