Il Palio di Legnano in diretta televisiva con Antenna3, definito lo staff in video

Sarà Antenna3 l’emittente televisiva con la quale domenica 28 maggio i legnanesi e non potranno ammirare in diretta le immagini della sfilata storica e della gara ippica del Palio di Legnano. La trasmissione avrà inizio alle 15.30 e documenterà tutti i passaggi della giornata al Campo di via Pisacane.

Le immagini, per la prima volta, saranno prodotte dalla Fondazione Palio, con contributi video, interviste ad autorità civili e paliesche, aneddoti e amarcord. Un debutto televisivo per la Fondazione che ha deciso di investire in attrezzature e professionisti della comunicazione.

Oggi, venerdì 19 maggio, è stato ufficializzato lo staff che condurrà la diretta con Antenna3. La squadra sarà coordinata dal nostro direttore Marco Tajè, insieme a Silvestro Pascarella direttore del quotidiano La Prealpina. Tajè sarà in video per la sfilata con Alessio Francesco Palmieri Marinoni, Amanda Colombo e Laura Defendi, un terzetto che ha portato al successo il recente festival della letteratura storica, “La storia tra le righe”.

Per la corsa, sempre con Tajè, ci saranno due volti conosciuti nel mondo delle corse a pelo, Alessandro Natali e Mauro Nebuloni, che dialogheranno con Silvestro Pascarella.

Il ruolo di intervistatori è stato affidato ai giornalisti Luigi Crespi e Camilla Garavaglia, con una postazione accanto alla tribuna d’onore. Novità della diretta, interventi anche dalla zona box cavalli, dove sarà presente Davide Bartesaghi, altro esponente contradaiolo riconosciuto nell’ambiente delle corse.

I giornali del gruppo V2 Media, con capofila Varesenews, tra i media partners della Fondazione, riceveranno il segnale della trasmissione e lo riverseranno sui propri canali social, Facebook e Youtube.