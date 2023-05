Il piccolo non aspetta l’arrivo in ospedale: la mamma partorisce in farmacia a Induno Olona

Quando papà e mamma si sono messi alla guida della propria auto per correre in ospedale non sapevano ancora che ad attenderli c’era una tappa intermedia: la farmacia comunale ASFARM di Induno Olona dove, così ha voluto il destino, è venuto alla luce il loro sesto figlio.

È successo martedì 2 maggio ad Induno Olona quando il personale della farmacia ha visto una macchina parcheggiare in fretta e furia davanti all’ingresso e una coppia chiedere aiuto. Si trattava di due genitori di Arcisate che, mentre andavano in ospedale, hanno capito che il loro piccolo non avrebbe atteso di arrivare alla meta per venire al mondo.

Alle 17.10 il personale della farmacia guidata dal direttore Cesare Cappella si è subito attivato per accogliere la partoriente. Contemporaneamente è stato subito avvertito il personale medico dell’ambulatorio comunale da dove sono arrivati la dottoressa Teodora Gandini con due specializzandi e, caso fortunatissimo, la ginecologa della mamma Sara Scandroglio.

In tutta sicurezza, nonostante l’evento inaspettato, il parto è stato portato a termine ed è nato il piccolo Giuseppe. Alle 17.40 è arrivato anche il personale medico della croce rossa Valceresio che ha preso in carico la mamma e il suo piccolo per il trasporto all’ospedale del Ponte di Varese.

Per la farmacia indunese si trattato di un pomeriggio “inconsueto” ma non non privo di precedenti. Esattamente venti anni fa a dicembre, secondo quanto ricorda il direttore, era nato con le stesse modalità un bimbo proprio di fronte al punto prelievi.