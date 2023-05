In 500 di corsa a Cocquio Trevisago, vincono Ferraro e Urso

Ha toccato quota 500 partecipanti la “Camminiamo Insieme” di Cocquio Trevisago, tradizionale appuntamento podistico legato alla Fondazione Sacra Famiglia andato in scena nella mattina di domenica 28 maggio e inserito nel calendario del Piede d’Oro 2023.

Sui saliscendi del tracciato disegnato tra le località di Caldana (sede di partenza il parco Clivio) e Cerro, anche 25 ospiti della Sacra Famiglia che così, dopo la pandemia, sono tornati a correre. Una situazione che prima del covid era consueta grazie anche all’impegno degli accompagnatori.

Sul lato sportivo, la gara di Cocquio Trevisago ha visto il secondo successo consecutivo da parte di Lorenzo Ferraro. Il portacolori della Arsaghese ha bissato la vittoria ottenuta a Castiglione Olona chiudendo i due giri del tracciato in 30’56”, circa 2′ di vantaggio su Fernando Coltro, secondo con i colori del Valbossa. Podio anche per Matteo Malatrasi (Attiva Salute) mentre più distanti sono giunti Alberto Rossi (Arsaghese), Sandro Ferrazzo (Casorate) e Aldo Bottinelli (Arcisate).

In campo femminile (foto A. Barbieri | Podisti.net) prima vittoria stagionale invece per Rosanna Urso: l’atleta dell’Arcisate (37’01”) ha preceduto di una quindicina di secondi Francesca Canale (Athlon Runners), già vincitrice ad Azzate e Malnate. Terzo posto per Martina Menegotto davanti a Elisabetta De Zulian (Arcisate), Sofia Barbetta (Valbossa) e Paola Turriziani (Runner Varese), sempre presenti negli ordini di arrivo.

Come detto, sono stati 500 gli atleti al via suddivisi tra il percorso lungo (due giri, poco più di 8 chilometri), il ridotto (un giro) e il minigiro under 10 da 500 metri. Bello anche l’impatto scenografico con il tracciato che ha attraversato i borghi di Caldana e Cerro ma anche il Sentiero delle Sculture dove si trovano le opere in legno dell’artista Sergio Terni.

Con la Camminiamo Insieme il Piede d’Oro ha superato la metà del proprio programma: ora i partecipanti avranno una settimana di riposo e torneranno a correre sabato 10 giugno. In programma ci sarà il sempre affascinante appuntamento con una gara serale, la Brennight di Brenno Useria, ad Arcisate (dalle ore 20).

PIEDE D’ORO 2023 – IL CALENDARIO

19 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Vincitori: M. Belluschi | F. Canale)

26 marzo: Malgesso – Corri con Lidio (M. Borgnolo | F. Bianchi)

02 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (M. Belluschi | F. Bianchi)

23 aprile: Brebbia – Stramulino (M. Belluschi | F. Bianchi)

07 maggio: Malnate – Città di Malnate (M. Borgnolo | F. Canale)

14 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (L. Ferraro | M. Menegotto)

28 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (L. Ferraro | R. Urso)

10 giugno: Brenno di Arcisate – Brennight (serale)

25 giugno: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

17 settembre: Mustonate di Varese

8 ottobre: Varese

15 ottobre: Cardana di Besozzo

22 ottobre: Cavaria con Premezzo – C.C. dei 7 Campanili