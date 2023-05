Le Case di Comunità di Busto Arsizio e Saronno incrementano i servizi offerti

Le Case di Comunità di Busto Arsizio e Saronno, strutture socio-sanitarie create per potenziare la presa in carico, anche, di pazienti affetti da patologie croniche, ampliano i servizi assistenziali offerti gratuitamente alla popolazione.

Sono stati, infatti, aperti nuovi ambulatori; ciò è stato reso possibile grazie alla fondamentale integrazione tra i servizi ospedalieri specialistici e quelli territoriali. Un ruolo altrettanto importante, per il raggiungimento di questi obiettivi, è stata la collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale delle figure coinvolte.

Nel dettaglio, una delle novità da evidenziare è l’introduzione dell’esame diagnostico di Spirometria Semplice, che consente di analizzare l’apparato respiratorio e, dunque, la funzionalità polmonare, indagando l’andamento del ricambio d’aria.

Questo esame, unitamente alla spirometria clinica, è di fondamentale aiuto nella diagnosi e valutazione della gravità delle malattie respiratorie ostruttive, come asma, bronchite cronica ostruttiva, enfisema polmonare, oltre che in presenza di malattie restrittive come fibrosi polmonare, esiti post-traumatici, esiti post-infettivi.

L’esame, che rientra tra i servizi previsti nella telemedicina, viene effettuato dagli Infermieri di Famiglia e di Comunità e la refertazione è garantita dallo specialista pneumologo afferente al Presidio Ospedaliero di riferimento.

Con l’apertura di questi ambulatori si permette alla popolazione che necessità di indagare patologie polmonari di effettuare l’esame diagnostico in strutture di prossimità quali sono, appunto, le Case di Comunità.

Per prenotare la Spirometria Semplice è necessario essere in possesso dell’impegnativa emessa dal medico di medicina generale (o di uno specialista) e ci si deve rivolgere al CUP aziendale o regionale. E’ altresì possibile adempiere alla prenotazione tramite farmacie abilitate, per mezzo dello stesso medico di medicina generale o recandosi direttamente ai PUA (Punti Unici di Accesso) aziendali.

I referti possono essere comodamente scaricati dal Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), oppure li si può ritirare presso la sede in cui si è effettuato l’esame.

Gli ambulatori di Spirometria Semplice sono aperti con le seguenti modalità:

Casa di Comunità di Saronno (Via Fiume 12)

Martedì e venerdì, previo appuntamento, dalle ore 14 alle ore 16. Per informazioni e prenotazioni contattare lo sportello PUA: 02 9613907, pua.saronno@asst-valleolona.it

Casa di Comunità di Busto Arsizio (Viale Stelvio 3)

Martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 11, previo appuntamento. Per informazioni e prenotazioni contattare:

Lo sportello PUA/CUP: 0331 388011, pua.busto@asst-valleolona.it

Numero verde: da rete fissa 800.638.638, da rete mobile 02 999599

prenotasalute.regione.lombardia.it

Nelle farmacie del territorio aderenti

Inoltre dal mese di maggio, presso la Casa di Comunità di Busto Arsizio è attivo l’Ambulatorio della Cronicità e Telemedicina, indispensabile per l’erogazione di servizi sanitari rivolti, nello specifico, ai pazienti cronici che ricevono così un’assistenza su misura, oltre che rapida. Per accedere al servizio e per ulteriori informazioni far riferimento allo sportello PUA, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 (0331 388011, cot.busto@asst-valleolona.it).

Infine, a proposito del Servizio di Continuità Assistenziale di Busto Arsizio, dal 10 maggio lo stesso sarà trasferito presso la casa di comunità di Busto Arsizio, in viale Stelvio 3. Gli orari del servizio sono i seguenti:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle ore 08

Nei giorni festivi e prefestivi h24

nelle giornate prefestive infrasettimanali dalle ore 14.00 alle ore 20.00

il servizio di continuità assistenziale si attiva chiamando il numero unico regionale 116117

per l’accesso dalle ore 23.30 alle ore 8 è sempre obbligatorio contattare il numero unico regionale (116117)

Per quanto concerne il Servizio di Continuità Assistenziale di Saronno, lo stesso sarà spostato presso la Casa di Comunità di Saronno a partire dal 7 giugno. Orari e modalità di accesso sono i medesimi già precedentemente indicati.

“Le Case di Comunità di Saronno e Busto Arsizio continuano ad ampliare i servizi offerti alla popolazione, perseguendo gli obiettivi indicati dal PNNR e rafforzando, così l’assistenza territoriale, oltre ad integrare le prestazioni sanitarie e sociali”, spiega il Dott. Marino Dell’Acqua, Direttore Socio-Sanitario ASST Valle Olona, “l’attuale stato dell’arte dei lavori ci fa ben sperare sull’ampliamento e conclusione della globalità dei servizi anche per le case di comunità di Somma Lombardo e Gallarate che, in accordo con le indicazioni del PNNR, devono arrivare ad essere pienamente operative entro il 2026. I nostri sforzi perché ciò accada prima del termine stanno attualmente portando ottimi risultati”.