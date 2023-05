Per la Fiera di primavera a Monvalle una camminata con Mastini e Skorpions Varese

Doppio appuntamento a Monvalle in occasione della Fiera di Primavera. Accanto agli eventi allestiti per il fine settimana del 6 e 7 maggio dalla Pro Loco Monvalle, le associazioni del paese organizzano una camminata solidale insieme ai Mastini e agli Skorpions: i campioni dell’hockey di Varese.

Il ritrovo per l’iscrizione alla camminata è domenica 7 maggio alle 9 al centro sociale Lago Azzurro (Via Mazzini, 2). Alle 10.15 è in programma la presentazione di Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) a cura del dottore Carlo Bianchi, della sezione di Varese. L’intero ricavato della manifestazione andrà alla fondazione. La camminata comincia alle 10.30 e attraversa un percorso di quattro chilometri. L’arrivo è previsto per le 11.30. In caso di maltempo l’evento è annullato.

Durante l’intero fine settimana in località Case Nuove si svolge anche la Fiera di Primavera della Pro Loco di Monvalle. Si comincia sabato 6 maggio alle 19 con stand gastronomico e “pizzoccherata” (su prenotazione). Domenica 7 maggio lo stand gastronomico riapre alle 12 con specialità costine al peperone rosso (il colore simbolo della giornata mondiale di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare). Nel pomeriggio invece, divertimento per tutti coi mercatini di primavera e lo spettacolo di magia del Mago Slash. Per prenotare si può scrivere una mail a segreteria@prolocomonvalle.org o chiamare al numero 3313535330 (dopo le 17).