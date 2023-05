Piede d’Oro, domenica 7 maggio si corre a Malnate

Il mese di maggio del Piede d’Oro prevede tre appuntamenti che, in ordine di tempo, si terranno a Malnate, Castiglione Olona e Cocquio Trevisago. Si comincia domenica 7 maggio con la disputa del 1° Trofeo Città di Malnate allestito sui classici due percorsi che in questo caso misurano 10 (lungo) e 5 chilometri (ridotto) oltre al minigiro under 10 sulla distanza degli 800 metri.

La gara organizzata dall’Atletica Malnate (con il patrocinio del Comune) parte e arriva nella zona industriale di via Pastore, a Gurone, dove l’area del ritrovo sarà aperta ai partecipanti a partire dalle 7,30 con la consueta possibilità per i singoli atleti di iscriversi prima del via. Il percorso di 10 chilometri prevede anche alcuni tratti di sterrato oltre al passaggio nella zona dei Mulini di Gurone.

Lo start sarà dato alle ore 9 in punto (e non alle 9,30 come erroneamente riportato su alcune comunicazioni) e le premiazioni saranno allestite al termine della gara con il consueto “carico” di riconoscimenti. Premi sono previsti per i primi sei classificati sia della classifica maschile sia femminile oltre alle medaglie per i primi tre under 15 di ambo i sessi e numerosi premi a sorteggio per i singoli e per i gruppi sportivi.

PIEDE D’ORO 2023 – IL CALENDARIO

19 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa

26 marzo: Malgesso – Corri con Lidio

02 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga

23 aprile: Brebbia – Stramulino

07 maggio: Malnate – Città di Malnate

14 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

28 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

10 giugno: Brenno di Arcisate – Brennight (serale)

25 giugno: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

17 settembre: Mustonate di Varese

8 ottobre: Varese

15 ottobre: Cardana di Besozzo

22 ottobre: Cavaria con Premezzo – C.C. dei 7 Campanili