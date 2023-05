A Besozzo va in scena lo spettacolo teatrale “Il popolo dell’acqua”

Appuntamento sabato 6 maggio alle ore 21.00, al Teatro Duse di Besozzo, dove andrà in scena una commedia politica sul tema della gestione dell’acqua pubblica. Lo spettacolo porta la firma di Massimo Donati

All’interno della rassegna di spettacoli primaverili “Teatro al Duse”, sabato 6 maggio alle 21.00, l’Amministrazione Comunale di Besozzo propone lo spettacolo “Il popolo dell’acqua” – scarica qui la locandina– della Compagnia Teatri Reagenti, riscrittura originale de “Un nemico del Popolo” di H. Ibsen, una commedia politica pungente sul tema della gestione dell’acqua pubblica.

In scena Fabrizio Careddu, Claudia Facchini, Eva Martucci, Giacomo Rosselli, quattro attori professionisti che con ritmo, rigore, umorismo, comicità sarcasmo si muovono all’interno di una scenografia che riproduce la sala principale della Centrale dell’Acqua di una cittadina immaginaria del Nord Europa: Idreia.

L’estetica retrò di costumi e scena, accarezza con libertà quella degli anni cinquanta del novecento, per disegnare un mondo dove miliardi di persone non hanno acqua pulita, mentre a Idreia anche dai rubinetti di casa si può godere “un’acqua della salute”, decretando ricchezza e gioco politico.

Lo spettacolo ha un carattere popolare ed è stato pensato per poter essere goduto sia da un pubblico di adulti che da un pubblico di giovani.

Massimo Donati, autore e regista il cui film “Diario di spezie” è attualmente nelle sale cinematografiche: “La gestione equa, sostenibile e consapevole dell’acqua potabile, intesa come bene comune, è uno dei temi fondamentali per il benessere dei cittadini e per lo sviluppo economico. Ma le questioni aperte legate alla gestione dell’acqua sono ancora molteplici. Diventa cruciale il ruolo della società̀ civile nel generare quella spinta a gestire l’acqua con logiche scientifiche e industriali di lungo respiro che privilegino il bene collettivo all’interesse particolare, privatistico”.

L’Assessore alla cultura Silvia Sartorio: “Con questo spettacolo l’Amministrazione Comunale intende sensibilizzare tutti i cittadini su un tema così attuale, con il linguaggio teatrale che suscita emozioni e spunti di riflessione. L’invito a partecipare alla serata è rivolto pertanto non solo al consueto pubblico ma anche a tutti noi che stiamo scoprendo sempre di più quanto l’acqua sia un bene da salvaguardare”.

E’ consigliata la prenotazione (bibliotecabesozzo@gmail.com) negli orari di apertura della biblioteca. E’ disponibile anche la prevendita presso Musical Box, via XXV Aprile a Besozzo tel. 0332 770479.

Ingresso 15€ ridotto studenti fino a 25 anni 10€.