Presunta irregolarità nella selezione del personale a Neutalia, la Procura archivia il procedimento

Neutalia, la società che gestisce il termovalorizzatore di Borsano (ex Accam), comunica che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio su proposta del sostituto procuratore della Repubblica ha disposto l’archiviazione in ordine al procedimento penale contro ignoti, scaturito in seguito a una querela sporta per una presunta irregolarità di una procedura di selezione del personale.

Il provvedimento – comunica l’azienda – riporta come «le indagini disposte abbiano accertato come non vi siano state irregolarità

nel corso di ogni livello della procedura avviata da Neutalia. Pertanto, il procedimento penale aperto contro ignoti è stato archiviato e la vicenda è da considerarsi pertanto chiusa»

L’indagine è partita da un procedimento, inizialmente iscritto contro ignoti, che aveva portato nel dicembre 2022 ad una visita della Guardia di Finanza – su delega della Procura della Repubblica di Busto Arsizio – all’impianto di Borsano. Le fiamme gialle avevano acquisito la documentazione sociale utile a ricostruire alcuni rapporti di fornitura sorti nella precedente gestione dell’impianto. Il sopralluogo dei finanzieri era finalizzato anche ad acquisire documentazione relativa ad alcune assunzioni da parte della nuova società, oltre che alla fusione con Accam. L’azienda, allora, aveva confermato la propria piena disponibilità a fornire all’Autorità giudiziaria tutte le informazioni richieste nello spirito di dialogo e trasparenza che contraddistingue Neutalia. A distanza di cinque mesi il Giudice ha archiviato il procedimento penale contro ignoti.