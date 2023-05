Primo congresso per le Asfo lombarde, l’obiettivo è la tutela di boschi, foreste e montagne

Sala gremita sabato 6 maggio a Tartano, in provincia di Sondrio, per il primo incontro regionale delle ASFO lombarde, le associazioni sancite da Regione Lombardia per unire le proprietà pubbliche e private e combattere il frazionamento fondiario per il rilancio e la cura dei boschi, foreste e montagne.

Presenti i Presidenti, amministratori, volontari delle dodici ASFO lombarde costituite o in fase di costituzione. Diverse le realtà della provincia di Sondrio, oltre ad esponenti da Brescia.

Da Varese erano presenti il Presidente di Asfo Valli delle Sorgenti e Sindaco di Luvinate Alessandro Boriani, il Presidente dell’Ente Parco Campo dei Fiori Giuseppe Barra e lo staff della neonata Asfo Valle del Lanza, a cavallo tra le provincie di Varese e Como (comprende i Comuni di Malnate, Vedano Olona, Solbiate con Cagno, Rodero, Valmorea e Bizzarone e tra i suoi Soci ha anche il Parco della Pineta di Tradate e Appiano Gentile).

«Siamo molto soddisfatti di questo primo incontro -sottolinea Alessandro Boriani – Sta emergendo come l’associanismo fondiario sia il nuovo strumento per il rilancio dei nostri territori. Tante comunità stanno dimostrando creatività e fantasia e questo é di buon auspicio per affrontare insieme a Regione le sfide e le opportunità per la protezione dei nostri boschi. Le forestesono essenziali per la protezione delle comunità locali e come Asfo Valli delle Sorgenti che oggi rappresenta quasi 200 ettari nel Campo dei Fiori siamo intenzionati a proseguire il nostro lavoro, a partire dal progetto LifeClimatePositive che introdurrà per la prima volta il tema della certificazione forestale e della valorizzazione dell’assorbimento del carbonio da parte dei nostri boschi. Una sfida che vivremo insieme ai soci, alla comunità del Parco e alle aziende forestali».

Il prossimo incontro regionale si svolgerà proprio a Varese mentre nelle prossime settimane verrà costituito il tavolo di lavoro di tutte le Asfo Lombarde.