Si è spento Giuseppe Gatti, è stato senatore e presidente di Anpi Gallarate

Ieri, sabato 27 maggio, alle 20 circa, si è spento l’ex Senatore Giuseppe Gatti, già Presidente di ANPI Gallarate e Presidente Onorario della stessa. A comunicarlo l’Anpi di Gallarate, che contestualmente “abbruna le proprie bandiere e porge le sue affrante condoglianze alla famiglia”.

Giuseppe Gatti era nato il 6 Aprile 1926, ed ha attraversato un lungo periodo della Storia Patria da militante e protagonista del Movimento Operaio, nel quale si è sempre riconosciuto. La salma è esposta a partire dalle 12 di domenica 28 Maggio nella Sala del Commiato di Mismirigo, in via Milano, per essere poi trasferita a quella più grande in via Trieste Martedì 30, dove si svolgeranno le esequie dalle 14.30.