Tempo variabile nelle giornate che portano al 2 giugno

Tempo ancora incerto per i prossimi giorni e per il lungo fine settimana, con eccezione del 2 giugno che potrebbe regalare una giornata soleggiata.

Il meteo per la giornata di mercoledì 31 maggio prevede cielo in parte soleggiato con nuvolosità irregolare che porterà locali rovesci su Alpi, Prealpi ed alta pianura, specialmente al mattino e dal tardo pomeriggio. Giovedì tempo più stabile. Sole prevalente salvo annuvolamenti pomeridiani e qualche piovasco sui monti mentre altrove probabilmente asciutto. Temperature massime in aumento. Venerdì 2 giugno Soleggiato al mattino, poi sviluppo di nuvolosità cumuliforme a partire dai rilievi accompagnata da locali rovesci e temporali che in serata si estenderanno anche alle zone pianeggianti.