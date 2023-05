Tra le vittime della tragedia sul Lago Maggiore anche Anna Bozhkova la moglie dello skipper

Aveva 50 anni, era di origini russe e viveva da tempo nel Varesotto insieme al compagno, il pilota della barca tragicamente ribaltata domenica 28 maggio a Lisanza, frazione lacustre di Sesto Calende.

Tra le quattro vittime della tragedia c’è anche Anna Bozhkova, che non ce l’ha fatta a sopravvivere alle acque del Verbano dopo che il maltempo si è rapidamente scatenato nel tardo pomeriggio.

Un lago che, come il marito, Anna “conosceva molto bene” vivendo a bordo della barca a motore, come sottolineato da una amica presente questa mattina al Cantiere Nautico Piccaluga, dove al momento sono presenti le forze delle ordine e le autorità competenti per le indagini in corso.