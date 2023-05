Tutto il paese di Castelseprio si ferma per salutare Alice Grilli, scomparsa a 29 anni

C’era grande commozione a Castelseprio per l’ultimo saluto ad Alice Grilli, scomparsa improvvisamente all’età di 29 anni: un lutto che ha molto toccato il paese, perché Alice era molto conosciuta per varie ragioni. Per le esequie il sindaco Silvano Martelozzo ha dichiarato il lutto cittadino, centinaia di persone si sono raccolte dentro e davanti alla chiesa parrocchiale.

In un messaggio a lei lo zio ha ricordato Alice parlandole direttamente e ricordandone l’impegno, anche in paese, e i progetti di vita, nonostante le difficoltà vissute, a partire dalla scomparsa della mamma quando aveva solo dieci anni: «Hai studiato, hai lavorato, ti sei impegnata nel poco tempo libero nel dare ripetizioni scolas»tiche ad Andrea, a Sara a Davide (come anche ad altri bambini) con la dolcezza che solo tu sapevi sprigionare!» (qui la lettera completa).

A Castelseprio stava costruendo la sua vita da adulta, dopo la laurea e con il compagno con cui stava mettendo su casa. Nel giorno del funerale, a una decina di giorni dalla scomparsa (è stata fatta l’autopsia), gli amici l’hanno salutata anche con uno striscione davanti appeso davanti al municipio, vicino alla chiesa, sotto la bandiera a mezz’asta e abbrunata a lutto: “Senti che bel vento, non basta mai il tempo”.