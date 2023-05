Uisp dona all’ospedale Del Ponte di Varese un video endoscopio

Grazie alla generosità di Uisp, Unione Italiana Sport per Tutti di Varese, il “Ponte del Sorriso” ha potuto donare un video endoscopio alla Terapia Intensiva Pediatrica dell’ospedale Del Ponte. Un piccolo gioiello di tecnologia, dal valore di 15mila euro, che consente di intubare con maggior sicurezza e minore invasività i bambini, anche molto piccoli, che devono essere sottoposti a interventi chirurgici delicati.

Sono circa cento i lattanti operati ogni anno dalla chirurgia pediatrica diretta da Valerio Gentilino, almeno 15 dei quali sono affetti da una patologia rara e ad altissima complessità chirurgica quali le malformazioni polmonari congenite, per le quali lo strumento si rivela decisivo.

«È uno strumento dedicato ai bambini anche piccoli – ha sottolineato Andrea Luigi Ambrosoli, direttore della Terapia intensiva pediatrica, giovedì scorso, giorno in cui è avvenuta la donazione – Questo video endoscopio infatti può essere utilizzato per intubazioni, anche difficili, su lattanti da tre mesi a un anno di età, ed è particolarmente utile per eseguire gli interventi di chirurgia toracica, dal momento che consente una ventilazione mono polmonare».

A consentire questa donazione, la collaborazione tra Uisp e Il Ponte del Sorriso. «Sport, ambiente, solidarietà sono i valori fondanti dell’Uisp, Unione Italiana Sport per tutti, nessuno escluso – hanno dichiarato Rita di Toro e Ileana Maccari, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Comitato territoriale UispVarese – Oggi siamo qui per testimoniare in modo concreto, con un segno tangibile, che lo sport è anche solidarietà. La nostra piccola donazione per l’acquisto di questo macchinario apre grandi speranze di futuro per i bambini che con lo stesso saranno trattati. Immensa è per noi la gioia di sapere di contribuire al loro benessere e alla loro serenità».

«Un grazie di cuore a Uisp che con il suo contributo ci ha permesso di rispondere a un’esigenza fondamentale per i bambini, quella di poter contare sulle migliori strumentazioni che curano, ma che rendano le pratiche mediche il meno dolorose e invasive possibili, con una positiva ricaduta sulla serenità dei bambini e dei loro genitori – sono le parole di Emanuela Crivellaro, Presidente de Il Ponte del Sorriso – Oggi l’innovazione porta in questo senso e noi non possiamo che favorire l’introduzione, nei reparti pediatrici, di apparecchiature che aiutino a gestire la paura e la sofferenza dei bambini».

Due anni fa Uisp – ritenendo importante investire in progetti di solidarietà – aveva donato un apparecchio per valutare l’equilibrio dei bambini che hanno dei problemi di sordità. Giovedì nella sala d’attesa del reparto di terapia intensiva del Ponte è stato messa anche una targa con scritto “Lo sport è anche solidarietà: un piccolo gesto per grandi speranze”.