Un webinar sulla stampa 3D simil-legno con Elmec 3D

Elmec 3D, abilitatore al mercato dell’additive manufacturing, promuove, insieme al partner Desktop Metal, un webinar sulla tecnologia Binder Jetting ForustTM by Desktop Metal per la stampa 3D simil-legno.

Il webinar, che si terrà il 30 maggio alle ore 14.30, sarà un’opportunità unica per approfondire i temi relativi alla sostenibilità e all’impatto ambientale della stampa 3D simil-legno, ma anche per approfondire i materiali e i processi della tecnologia ForustTM. Si discuteranno, inoltre, le applicazioni per il design, l’arredo, l’architettura e il mercato del lusso, nonché i possibili business model, i modelli di costo e la produttività di questa tecnologia.

I relatori del webinar saranno Filippo Bonora, DM Sales Specialist di Elmec 3D e Federico Ferrari, Regional Technical Manager Southern Europe and Middle East di Desktop Metal che illustreranno le caratteristiche della tecnologia Shop System, la binder jetting a letto di polvere di Desktop Metal utilizzata per la stampa 3D simil-legno, la miscela di polveri provenienti dagli scarti dell’industria della lavorazione del legno, la rilevanza dei post-processi e delle finiture in questo mercato e le tematiche legate alla produttività di questa stampante.

La partecipazione al webinar è gratuita, tramite registrazione al seguente link. La registrazio ne è aperta a tutti gli operatori del settore, ai designer, agli architetti e ai produttori di arredo e parti in legno. Il webinar avrà la durata di 1 ora, inclusa la sessione finale di Q&A.