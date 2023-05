Vela: “Viva” in continuo recupero sfiora la top-five a Rimini

Si è concluso un weekend di regate impegnativo nelle acque di Rimini, dove i partecipanti alla seconda frazione della J/70 Cup 2023 di vela hanno dovuto fare i conti con condizioni meteo marine non esattamente primaverili, in cui la brezza in alcuni momenti è stata leggera e ballerina o si è lasciata accompagnare da pioggia battente.

Ad avere la meglio al termine della serie di otto regate è stato l’equipaggio di Luca Domenici con “Notaro Team”, volto storico nelle regate organizzate da J/70 Italian Class, seguito sul podio da Sail Cascais e Five for Fighting 4.0. Per l’equipaggio affiliato Uisp di “Viva” – lo scafo di Alessandro Molla e Tommaso Pavan – la serie di regate di Rimini è stata giocata tutta in rimonta, recuperando ogni giorno qualche punto importante ai fini del ranking generale.

Dopo una partenza anticipata nella prima regata della serie che ne ha indubbiamente rallentato il passo, l’equipaggio di “Viva” non ha mollato, cercando di migliorare progressivamente i propri piazzamenti. Le migliori performance sono arrivate nell’ultima giornata di regate, domenica 14 maggio, quando le scelte tattiche affidate a Niccolò Bianchi si sono rivelate vincenti nell’interpretare le condizioni di brezza leggera e influenzata da fronti temporaleschi presenti sul campo di regata. Proprio domenica mattina è arrivata la prima vittoria della serie, seguita poi da un ottimo terzo posto: un recupero solido e importante, che ha permesso a “Viva” di chiudere la manifestazione a un passo dalla top-five, al sesto posto overall.



«Certo non è stata la migliore delle regate della storia di “Viva” – ha commentato il prodiere Tommaso Pavan – Torniamo a casa con un po’ di rammarico perché siamo consapevoli di aver lasciato in acqua punti importanti, a causa di qualche errore di troppo. Guardando il bicchiere mezzo pieno, siamo contenti di aver migliorato le nostre performance con poco vento, che è sempre stato il nostro tallone d’Achille: ciò significa che le scelte fatte durante il periodo invernale sono state giuste e ne stiamo raccogliendo i frutti. Guardiamo comunque avanti alle prossime tappe del circuito J/70 Cup e al Campionato Europeo, dove dovremo dare il massimo per far vedere ciò di cui “Viva” è capace».

La stagione 2023 di Viva – Spring Sailing Team è supportata da Edilnoma Building, Mair Research, Roverplastik, Techno Building, Agostini Group. Sono partner tecnici del team Wurth Modif, Quantum Sails, Vakaros, Gottifredi Maffioli e Vela Mania.