Volontari e mezzi da Gallarate all’Emilia alluvionata

Anche da Gallarate si muovono i volontari della Protezione Civile per portare aiuto alla popolazione dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni: mezzi volontari gallaratesi sono partiti nella notte scorsa insieme alla Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile.

Dal CPE (Centro Polifunzionale di Emergenza) di Via degli Aceri ad Arnate, sono partiti per l’Emilia Romagna un fuoristrada pickup ed uno speciale carrello attrezzato per interventi in ambito idrogeologico. Il carrello è stato finanziato lo scorso anno da Regione Lombardia proprio in previsione di interventi in caso di alluvione.

Oltre ai mezzi anche due volontari specializzati per questa tipologia di emergenza, uno dei quali è anche geologo, quindi con competenze particolarmente utili.

L’arrivo è avvenuto nella mattinata di mercoledì con immediato inizio delle operazioni che proseguiranno per diversi giorni.

L’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna sottolinea come «ancora una volta Gallarate si dimostra solidale attraverso il proprio centro di protezione civile e, soprattutto, attraverso tante donne e uomini che volontariamente dedicano il proprio tempo al prossimo».

Al di là di questo primo invio, saranno possibili anche successivi avvicendamenti sul posto di personale volontario, secondo le esigenze.