A Germignaga bimbo di 4 anni ustionato con acqua bollente

Un bambino di 4 anni è rimasto ustionato in maniera grave nella tarda mattinata di mercoledì a Germignaga.

Il piccolo dalle prime informazioni è stato colpito da una pentola di acqua bollente che era sui fornelli. Sul posto il 118 ha inviato automedica, ambulanza di Padana Emergenza e un elicottero sanitario.

Il bimbo è stato trattato sul posto e portato prima in pronto soccorso a Luino, dopodiché i sanitari hanno optato per il trasporto all’ospedale Buzzi di Milano. L’elicottero sanitario si è levato in volo in codice rosso, le ustioni riguardano la zona addominale e le gambe.