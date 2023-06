Ad Arona arriva “Terra e Laghi” con L’Isola delle Lucciole

“Terra e Laghi 2023” attraversa il Lago Maggiore e sbarca ad Arona. Sabato 17 giugno in piazza San Graziano, per la categoria Teatro Circo, protagonista sarà la Ditta Gioco Fiaba che metterà in scena lo spettacolo “L’Isola delle Lucciole”, basato sulla partecipazione attiva del pubblico dei bambini.

Etá di riferimento: 3 – 10 anni

Tema: maghi e magie, scontro tra il bene e il male

TESTO: tratto dalle fiabe popolari

REGIA: Luna Pizzo Greco

CON: Luca Ciancia e Massimiliano Zanellati

SPAZIO SCENICO, IMMAGINI e FIGURE: della compagnia

MUSICHE: Keith Jarret, Balanescu Quartet, Madredeus, M. Nyman

DURATA: 50’

GENERE: tecniche miste: teatro d’attore, teatro di narrazione, teatro di figura

Su una lontana isola il buon Mago Icaro e il suo giovane e inesperto apprendista Serafino si confrontano con un terribile temporale/mostro! Un’avventura ironica ed emozionante raccontata alla maniera degli antichi cantastorie servendosi della pantomima e di elementi dell’arte dei clown. Lo spettacolo è incentrato sulla partecipazione attiva del pubblico dei bambini che intervengono nella vicenda determinandone le sorti come se fossero essi stessi dei personaggi. Un’esperienza di teatro e di gioco semplice ma entusiasmante pensata per i più piccoli.