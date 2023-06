Brucia nella notte il tetto di un pub a Origgio

Vigili del fuoco in azione dalle 3,30 circa della notte tra lunedì 5 e martedì 6 giugno a Origgio per un incendio che ha avvolto il tetto del pub Buena Vista, che si trova in via Celeste Milani, proprio accanto alla trafficata strada provinciale 233, la “Varesina”.

Sul posto, oltre ai mezzi inviati dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Saronno con un’autopompa, in supporto i colleghi dei comandi di Como e Milano con un’autopompa, un autobotte e un’autoscala, è giunta anche un’ambulanza invita dal 118 ma non si registrano feriti né intossicati. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Per favorire il lavoro degli operatori è stato chiuso anche un tratto della statale Varesina: per questo motivo nella zona interessata si sono formate code e il traffico risulta difficoltoso.