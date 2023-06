Dopo l’arcobaleno, fine settimana con temporali e schiarite

Sarà un fine settimana di tempo variabile sul Varesotto, che vedrà alternarsi qualche precipitazione di varia entità e schiarite. Dopo la bella giornata di venerdì 2 giugno, con un po’ di pioggia in serata e un arcobaleno visibile nella zona di Varese, ecco cosa prevede il Centro Geofisico Prealpino per le giornate di sabato 3 e domenica 4 giugno. (Foto di Loredana Cassetta dal Gruppo Facebook Oggi Nel Varesotto)

sabato 3 giugno 2023

Nuvoloso con temporanee schiarite. Rovesci e temporali più probabili in mattinata sulla fascia alpina e prealpina e nel pomeriggio e in serata anche sul resto della regione. Temperature massime in lieve calo.

Vento in quota debole da SW, al suolo debole da Est. Raffiche sotto temporale.

Temperatura: Min 14/17 °C – Max 24/26 °C

domenica 4 giugno 2023

Nuvolosità a tratti estesa con qualche schiarita in mattinata. Rovesci e temporali al mattino sul Nord Verbano e nel pomeriggio e in serata su tutta la regione. Temperature massime in lieve aumento.

Vento in quota debole/moderato da SSW, al suolo debole da SE. Raffiche sotto temporale.

Temperatura: Min 14/17 °C – Max 23/25 °C