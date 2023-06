Edoardo Orlandi d’argento nel Campionato Giovani Gold di sciabola

Si è conclusa con una preziosa medaglia d’argento la spedizione del Club Scherma Varese al Campionato Giovani Gold disputato nei giorni scorsi sulle pedane di Riccione.

Il classe 2005 Edoardo Orlandi ha infatti conquistato il secondo posto assoluto nella competizione tricolore alle spalle di Lorenzo Viscardi (Champ Napoli) che ha avuto la meglio in finale con il punteggio di 15-10.

Il “Marmocchio” – è il soprannome di Orlandi – ha superato con sicurezza i turni eliminatori sino alla semifinale, nella quale ha battuto il milanese Pietromarchi per 15-9. Nell’incontro per il titolo invece, il varesino non è riuscito a esprimere le stesse energie ed è stato sconfitto in modo abbastanza netto.

La finale nazionale è sfuggita per una sola stoccata invece a un altro sciabolatore varesino, Riccardo Benigni, che conduceva in vantaggio per 14 a 12 l’assalto che gli avrebbe consentito l’accesso ai quarti del Campionato Italiano Cadetti svoltosi a Padova nello scorso fine settimana. Benigni si è fermato (15-14) contro il livornese Barsanti.

Stessa sorte per Elena Silvia Minonzio, sempre del Club Scherma Varese, che ha perso l’assalto (15-11) contro la romana Benedetta Stangoni, per le ultime battute del tabellone finale al Campionato Nazionale cadette di sciabola femminile.