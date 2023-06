Gianluca D’Ambros: nella MTB un triplete che premia la U.C. Induno Olona Raffaele Bruno

«Vedere tre maglie tricolore nella società che presiedo non può che rendermi orgogliosa di Gianluca. Ho avuto modo di conoscerlo solo quest’anno perché la U.C. Induno Olona Raffaele Bruno comprende sia il settore giovanile che quello amatoriale , ma a quest’ultimo mi sono avvicinata da poco», così oggi Valentina Donato, la presidente del club varesino commenta i successi di Gianluca D’Ambros, pluiritolato nella MTB

«Come Gianluca – prosegue Valentina – , ho avuto modo di conoscere gli altri 39 amatori che compongono la squadra ma in lui ho subito notato qualcosa di diverso , delle doti invidiabili. Queste vittorie premiano un atleta serio , rispettoso e un ragazzo umile . In tempi come questi si ha bisogno di sognare e darsi degli obbiettivi ma ancora di più si sente la necessità di non smettere mai di credere in sé stessi, nel proprio lavoro e nel proprio futuro. Sicuramente D’Ambros non si era posto l’obbiettivo di primeggiare in tutte e tre le discipline in cui ha vinto ma forza di volontà e talento hanno lavorato in sinergia tanto da laurearsi più volte con titolo di campione».

Infatti, Gianluca è campione regionale mtb veterani A, campione italiano d’inverno veterani A, campione italiano marathon veterani A, campione italiano XC veterani A.

«Gianluca è sicuramente un grande atleta, ma un grande uomo a cui la mia società deve molto per il prestigio di queste maglie , ma credo che anche la U.C.Induno Olona Raffaele Bruno possa vantarsi di avergli dato fiducia, incoraggiandolo a continuare a correre , in un anno in cui aveva già pensato al ritiro dalle competizioni. A lui, Gianluca D’Ambros, va il mio grazie come presidente e l’augurio per tutti di non smettere mai di sognare, la conclusione di Valentina Donato.