Incendio in un condominio di Luino, i vigili del fuoco spengono le fiamme e salvano un cane

Incendio a Luino, in via don Folli, alle 20 di domenica 4 giugno. Per cause in corso di accertamento un appartamento al primo piano di un condominio è stato interessato dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento luinese con un’autopompa. Gli operatori hanno salvato un cane presente all’interno dell’unità abitativa e spento le fiamme.