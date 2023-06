L’ultimo giorno del cammino portoghese: l’arrivo a Santiago di Compostela

Arriva alla conclusione il viaggio di Cristina, Christian e Stefano, tre camminatori-pellegrini di Gallarate impegnati sul Cammino di Santiago. Nelle scorse primavere Christian e Stefano ci hanno proposto altri viaggi come quello sul Cammino materano e sul Cammino dei briganti in Abruzzo

8° giorno

O Milladoiro – Santiago de Compostela 8 km

Quest’oggi ci aspetta l’ultima tappa del cammino; sarà forse per via dell’eccitazione, ma tutti i dolori e la stanchezza dei giorni passati sembrano spariti.

Partiamo con calma, poiché quella di oggi è la tappa più corta del cammino, 8 km prevalentemente pianeggianti, con l’arrivo a Santiago un po’ in salita.

L’arrivo davanti all’imponente cattedrale barocca è davvero emozionante!

Per prima cosa siamo immediatamente andati a ritirare le nostre Compostele che certificano l’avvenuto cammino.

E poi nella piazza principale a rivedere tanti altri pellegrini, molti già incontrati nelle varie tappe, chi più e chi meno sofferente, ma tutti con la stessa espressione soddisfatta in volto, tutti accomunati dall’aver raggiunto l’obiettivo.

A fine pomeriggio partecipiamo alla messa solenne celebrata in cattedrale per i pellegrini, avendo anche la fortuna di vedere azionato il “botafumeiro”, un turibolo enorme (pesa più di 50 kg!) mosso da 8 persone il cui fumo “porta in cielo” le preghiere dei pellegrini.

Infine, per noi, 124 km di cammino ufficiali (195 km totali), 247825 passi, centinaia di ‘Buen Camino’ dati e altrettanti ricevuti, persone da ogni nazione, di ogni età; un misto di sentimenti diversi: gioia, soddisfazione, la sensazione di aver compiuto, comunque, un’impresa.

E ancora altro difficile da descrivere, da far capire se non consigliando di fare come noi.

Quindi, a tutti: “buen camino!”