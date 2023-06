Per Anffas Varese “Un piccolo gesto può fare la differenza”

La storia di Anffas Varese rappresenta un percorso di passione, dedizione e solidarietà che ha reso possibile realizzare grandi cambiamenti nella vita di tante famiglie: da oltre 45 anni, Anffas Varese si impegna ad accompagnare e sostenere le persone fragili, riconoscendo il valore unico di ciascuna di loro. Attraverso una visione inclusiva e un approccio empatico ed accogliente, l’associazione ha costruito una solida rete di supporto, mettendo al centro la dignità e l’autonomia di ogni individuo. Insieme, possiamo costruire un futuro più luminoso per le persone con disabilità intellettiva e relazionale.

Grazie ai valori fondamentali di rispetto, accoglienza e collaborazione, Anffas Varese si è affermata come un vero punto di riferimento nella comunità locale. Le iniziative promosse sono molteplici e coinvolgono ogni aspetto della vita delle persone con disabilità: dall’assistenza sanitaria e sociale all’educazione scolastica, dalla formazione all’inserimento lavorativo. La raccolta del 5 per mille rappresenta un’opportunità concreta per sostenere le attività di Anffas Varese. Ogni contributo, anche il più piccolo, si traduce in progetti che fanno la differenza nella vita di molte persone della nostra comunità. Attraverso la scelta, si potrà contribuire a garantire la continuità di queste iniziative e a rendere possibile un futuro migliore per le persone con disabilità e le loro famiglie nel territorio di Varese e provincia.

«Unisciti a noi e dona il tuo 5 x 1000 ad ANFFAS Varese, indicando questo Codice Fiscale 95048090120 nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi, non ti costerà nulla ma sarà un aiuto concreto per sostenere il SAI, il Servizio di Accoglienza e Informazione dicato alla tutela e alla promozione dei diritti della persona con disabilità e della sua famiglia che ANFFAS Varese mette a disposizione gratuitamente. Insieme possiamo costruire ponti di solidarietà, superare le sfide e creare un mondo in cui ogni individuo possa realizzare il proprio potenziale. Questo è un primo passo che non costa proprio nulla ma è il primo passo per realizzare un cambiamento duraturo. Grazie per voler prendere parte a questa meravigliosa storia di amore e inclusione».

Occasione per conoscere ancora meglio Anffas Varese sarà la festa associativa di domenica 11 giugno – dalle 11 alle 17 – nell’area feste di Brinzio: un momento di aggregazione per le tutte le persone con disabilità e le loro famiglie, per operatori, volontari e amici. Una giornata di spensieratezza e condivisione accompagnata da ottimo cibo e tanta animazione per tutte le età.