PiùGallarate: “Non soddisfatti da Bertolaso. L’ospedale chiuderà o rimarrà?”

«Non possiamo ritenerci soddisfatti» dice Sonia Serati di Più Gallarate, dopo l’incontro con l’assessore Guido Bertolaso. Un commento un po’ fuori dal coro, netto: «La presenza dell’assessore in tutti gli ospedali dell’area occidentale lombarda, rientra in un quadro doveroso che l’assessore e i dirigenti avrebbero dovuto svolgere già da tempo. Riconosciamo che, in questo secondo mandato come assessore alla sanità regionale, Bertolaso stia mostrando un interessamento oggettivo».

«Non neghiamo che le nostre aspettative sono davvero notevoli; da un uomo che ha ricoperto incarichi per gestire emergenze quali terremoti, vulcani, SARS, incendi, COVID, rifiuti, noi ci aspettiamo un cambiamento risolutivo. Attendiamo fine luglio, come promesso, per avere soluzioni».

E allora perché non soddisfatti?

«L’ospedale di Gallarate sta affondando da anni, non da oggi. Vogliamo sapere perché i medici se ne vanno, qual è il progetto su Gallarate. Tamponare per qualche mese la chiusura della cardiologia è come rattoppare il Titanic. Stiamo affondando» continua Serati a nome di PiùGallarate. «Bertolaso stesso parla di Niguarda come ospedale in cui vogliono lavorare tutti, ma non ci dice perché a Gallarate non solo non arrivano medici, ma quelli che ci sono se ne vanno via»

«Se esiste vogliamo conoscere il progetto». e all’indomani dell’incontro – nonostante le rassicurazioni date – pone una domanda inquietante: «Circolano voci che vi sia l’intenzione di chiudere l’ospedale di Gallarate, chiediamo che venga smentito o confermato, ma che ci sia trasparenza con le dovute spiegazioni ai nostri cittadini. I medici se ne vanno e i malati muoiono».

Da PiùGallarate anche la richiesta «che la Commissione sanità cittadina si riunisca a breve per un confronto coi nostri tecnici cittadini».