Val Formazza, due varesini sul podio del Bettelmatt Ultra Trail

Vittoria svizzera e podio varesino al BUT Formazza 2023, il “Bettelmatt Ultra Trail” che si è disputato oggi – sabato 8 luglio – nel cuore delle Alpi piemontesi con partenza e arrivo a quota 1.200 metri nell’area feste del comune di Formazza.

A vincere il trail di 57 chilometri (con dislivello positivo di 3.150 metri) è stato lo svizzero Lucien Epinay (Val d’Anniviers) che ha tagliato il traguardo in 6h 17′. Accanto a lui sul podio con un secondo posto ex-aequo sono però giunti i varesini Stefano Rinaldi e Andrea Macchi che hanno impiegato 6h42’53”. La gara femminile è stata vinta da Francesca Crippa (Lecco) in 8h33’25” che bissa così il successo all’Adamello Ultra trail 2022. Al secondo posto Cristina Vecco (Coazze -To), al terzo Laura Trentani (Lago Maggiore).

Il BUT Formazza prevedeva altre gare: la Super Race di 39 chilometri (2.520 metri di dislivello) inserita nel Circuito Salomon Golden Trail National Series, successo per Roberto Giacomotti di Masera (Verbania) davanti al lecchese Alessandro Garino e allo spagnolo David Rovira Vallejo di Girona. Tra le donne vittoria di Martina Bilora (Lecco) su Giulia Marchesoni (Trentino Alto Adige) e Chiara Regis di Soriso (Novara).

La Bettelmat Race di 22 chilometri ha visto trionfare la famiglia Ronchi (del Lago Maggiore) con Luca Ronchi che si è aggiudicato il primo posto maschile e la sorella Giulia Ronchi che ha vinto nella categoria femminile. Tra gli uomini a podio anche Matteo Borgnolo di Castelletto Ticino e Mattia Einaudi di Cuneo; tra le donne seconda Michela Pieri (Gravellona Toce), terza letizia Scagiga (Baveno).

È stata organizzata anche la Bettelmatt Mini Trail, un quarto percorso, tutto nuovo, di circa 6 km con un dislivello di circa 250 m sui sentieri della bassa Val Formazza: un’occasione per partecipare alla grande festa di BUT anche senza essere troppo allenati. Il ricavato di questa competizione sarà devoluto in beneficenza attraverso la Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi per l’Emilia Romagna.