Aria subtropicale, in Ticino scatta l’allerta canicola di livello 4

Torna il grande caldo e in Canton Ticino scatta l’allerta canicola di livello 4 (il massimo è 5). L’aumento delle temperature ha portato Meteo Svizzera a inserire la situazione tra i “pericoli naturali” in particolare in riferimento ai territori a Sud delle Alpi. “Le temperature massime giornaliere saranno comprese tra 31 e 36 gradi” si legge nel bollettino dell’Ufficio federale di meteorologia.

Le previsioni osservano “aria molto calda di origine subtropicale verso la Svizzera. Alle basse quote del Sud delle Alpi le temperature massime tra domenica scorsa e venerdì hanno toccato i 30-32 gradi. Le soglie canicola sono state superate per più giorni consecutivi nel Sottoceneri, mentre nel Sopraceneri e nel Moesano a causa di un’attività temporalesca più marcata, le soglie sono state superate in modo più irregolare. A partire da oggi, venerdì 18 agosto, anche le basse quote della regione del Lemano, del Vallese e della Svizzera nordoccidentale sono interessate da un’ondata di caldo (allertata con il livello 3): le temperature massime hanno raggiunto i 32-35 gradi”.

“Durante il fine settimana – prosegue MeteoSvizzera – le temperature saranno in aumento in tutta la Svizzera. Oltre al versante meridionale delle Alpi, la Svizzera Romanda e il Vallese, a partire da sabato l’ondata di caldo interesserà anche le restanti regioni di pianura a nord delle Alpi (allerta di livello 3). La fase più intensa dell’ondata di caldo è prevista alle basse quote del Sud delle Alpi tra domenica 20 agosto e mercoledì 23 agosto. In Ticino e nel Moesano le temperature massime potranno raggiungere i 34 gradi, localmente i 35, mentre le minime non scenderanno sotto i 19 gradi in pianura e sui fondovalle e i 22 gradi nelle zone collinari. L’allerta è quindi innalzata al livello 4. Nelle pianure a Nord delle Alpi le temperature massime raggiungeranno i 33 gradi, nella regione del lago di Ginevra, nell’alta vallata del Reno e nel Vallese centrale le temperature massime saranno comprese tra 32 e 36 gradi. Le minime scenderanno generalmente fra i 18 e i 22 gradi. Nelle aree urbane, le minime possono essere di qualche grado più alte rispetto alle regioni circostanti, a causa del raffreddamento notturno più lento e meno pronunciato. L’umidità relativa nelle ore più calde sarà compresa tra 30 e 45%. La fine dell’ondata di caldo è ancora piuttosto incerta. Con l’aumento della nuvolosità cumuliforme e l’attivazione del ciclo diurno dei rovesci e dei temporali, le temperature saranno in lieve calo a partire da giovedì”.

