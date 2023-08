Cambio alla guida delle parrocchie di Bisuschio, Besano e Porto Ceresio: don Adriano va a Laveno, arriva don Marco

Cambiamenti in vista nelle parrocchie di Bisuschio, Besano e Porto Ceresio che da settembre avranno un nuovo parroco. Don Adriano Bertocchi (nella foto) è stato infatti nominato nuovo responsabile della parrocchia di Laveno Mombello e in Valceresio arriverà don Marco.

La comunità pastorale ha organizzato per domenica 17 settembre una giornata di ringraziamento e saluto per don Adriano, che sarà anche l’occasione per accogliere e conoscere il nuovo parroco.

L’incontro, che si terrà nell’area feste di via Bonvicini, a Bisuschio, prevede la messa alle 10,30, alle 12,30 il pranzo comunitario (con prenotazione obbligatoria) e alle 14 un momento di intrattenimento.

Per le prenotazione, che si chiuderanno il 10 settembre, rivolgersi alle rispettive parrocchie.