Cosa fare a Ferragosto in provincia di Varese

Ferragosto in provincia e nei dintorni tra sagre, feste, mercati e mercatini: ecco alcuni degli appuntamenti in programma nel Varesotto. (Qui invece tutti gli appuntamenti del 14 e 15 agosto sul Lago Maggiore)

VARESE



La Festa della Montagna al Campo dei Fiori prosegue grazie all’impegno del Gruppo Alpini di Varese. L’edizione del 2023 continua fino al 15 agosto. Tradizioni locali, cultura, impegno, ma anche amicizia e solidarietà tra i tantissimi appuntamenti in programma. L’articolo



VARESE – SCHIRANNA

Prosegue anche a Ferragosto la festa dell’Unità nello spazio della Schiranna di Varese. L’articolo

VARESE – BIZZOZERO

La Festa di Ferragosto a Bizzozero, da quasi 40 anni, è la più attesa a Varese per chi resta a casa ad agosto. L’articolo

IN PROVINCIA

ANGERA

Il 15 agosto sul lungolago tornano gli ambulanti di Forte dei Marmi. L’articolo

Porte aperte al Museo Archeologico di Angera con visite a ripetizione con l’archeologa, dalle 14.30 alle 18:30, in via Marconi 2 – primo piano. Per i più piccoli possibilità di accedere gratuitamente, sotto la supervisione dei genitori, ai giochi, ai libri e alle attività del MABA (Museo Archeologico dei Bambini di Angera). Ingresso gratuito. museo@comune.angera.it

CASORATE SEMPIONE

Pranzo di Ferragosto tutti insieme, con l’iniziativa organizzata a Casorate Sempione dal locale corpo musicale, La Casoratese. L’articolo

ISPRA

Torna il tradizionale “Ferragosto Isprese 2023” organizzato dalla Pro Loco che si tiene in riva al lago dal 12 al 15 agosto, Piazzale Rapazzini. Lo stand gastronomico è aperto a pranzo e a cena. L’articolo

LAVENO MOMBELLO

Buon cibo, intrattenimento per i bimbi, auto storiche, benedizione delle barche, musica e lo spettacolo pirotecnico. È davvero ricco il programma del Ferragosto Lavenese che ha preso il via sabato 12 agosto. L’articolo

LAVENA PONTE TRESA

La Pro loco di Lavena Ponte Tresa organizza una festa di Ferragosto all’Area feste di Lavena. L’articolo

LUINO

Continuano con grande successo le proiezioni del film del progetto “Va in giro”. Dopo gli appuntamenti a Luino, Bisuschio, Castiglione Olona, Castellanza, Malnate, Saronno e Varese, lunedì 14 agosto alle 21,15 il film verrà proiettato gratuitamente nell’ambito della rassegna “Esterno Notte” al Parco a Lago di Luino, grazie alla collaborazione con Filmstudio90 e il Comune di Luino. L’articolo



PORTO VALTRAVAGLIA

Due giorni per festeggiare Ferragosto a Porto Valtravaglia , grazie alla collaborazione tra la nuova Proloco locale e il Comune di Porto Valtravaglia, il comune lacuale organizza due giorni intensi che vedranno la partecipazione di numerosissimi turisti, villeggianti e concittadini. L’articolo

RANCO

Continuano fino alla sera del 15 gli appuntamenti del Ferragosto sotto il salice, sagra che si svolge ogni anno ai giardini Rodari. Organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di molti volontari, la festa ranchese è giunta quest’anno alla 46esima edizione. L’articolo

VIGGIU’

Per chi non è in vacanza e per tutti quelli che amano ballare, il Comune di Viggiù e la Filarmonica Puccini organizzano per lunedì 14 agosto FerraDisco un pomeriggio di musica con il djset di Street Radio Station. L’appuntamento con i grandi successi di musica disco e non solo è alle 18 in piazza Albinola.

