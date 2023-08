È morto l’allenatore Carlo Mazzone

Il mondo del calcio dice addio a Carlo Mazzone, noto allenatore scomparso sabato 19 agosto all’età di 86 anni.

Molti lo riconosceranno come lo storico allenatore dell’Ascoli (che grazie a lui ottenne la prima promozione in Serie A), o forse per la sua celebre corsa sotto la curva avversaria al termine di Brescia-Atalanta. Oltre tutto ciò, Carlo Mazzone è stato soprattutto un simbolo del calcio di provincia, dove la passione per lo sport è la vera padrona.

La carriera

Nel corso della sua carriera, Mazzone ha raccolto quasi 800 presenze in campo come allenatore di Serie A. Ma sia dentro che fuori dallo stadio, Mazzone è stato una figura di riferimento paterna per tanti giovani calciatori che finirono per diventare grandi campioni, come Totti, Baggio, Guardiola, Materazzi, Toni e Pirlo.

Il rapporto con Baggio

Dei tanti rapporti instaurati da Carletto Mazzone, uno dei più rappresentativi del suo essere è quello con Roberto Baggio, che fu accolto a Brescia con stima e un affetto paterno. Il fuoriclasse di Caldogno ripagò mister Mazzone con giocate strepitose e aiutando tutta la squadra a crescere come gruppo, ottenendo anche risultati insperati in classifica.

Alla notizia della scomparsa di Mazzone, la moglie di Baggio, Andreina Fabbi, ha subito scritto su Instagram: «Voglio ricordarla così caro mister Mazzone, con affetto e ammirazione, come la ricordava sempre Roby nei suoi racconti».

Tanta la stima raccolta dall’allenatore anche da Pep Guardiola, in quegli anni a Brescia. In una intervista di qualche anno fa aveva dichiarato: «Le persone per bene si meritano tutto. Mazzone mi aiutò tanto nel mio periodo a Brescia»

La pagina Instagram gestita dal nipote

In questi anni, seppur indirettamente, Carletto Mazzone era sbarcato anche sui social, grazie alla pagina Instagram gestita dal nipote Alessio, che proponeva aneddoti e curiosità sulla lunga carriera del nonno. In queste prime ore iniziano a raccogliersi li i primi messaggi di cordoglio.