Incidente nel parcheggio, auto contro moto a Castronno

(Foto inviata da un lettore) Incidente nella serata di giovedì 17 agosto a Castronno, all’altezza del civico 21 di via Lombardia. L’impatto, tra un’auto e una moto, è avvenuto poco prima delle 21 all’interno dell’area di un parcheggio a lato della carreggiata, in prossimità dell’uscita verso la strada.

Non si segnalano fortunatamente feriti gravi. I soccorsi, intervenuti sul posto con un’ambulanza hanno prestato le prime cure al giovane alla guida del ciclomotore, un 24enne che è stato poi trasportato in ospedale in “codice verde”. Allertati i Carabinieri della compagnia di Saronno.