Incidente sul lavoro a Jerago con Orago, muratore ferito in modo grave

Incidente sul lavoro a Jerago con Orago, in una casa di via Monte Rosa. Un muratore ha subito un infortunio grave mentre stava effettuando un sopralluogo intorno alle 17.30 di giovedì 31 agosto. L’uomo, 65 anni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale con l’ambulanza. Sul posto anche l’elisoccorso, atterrato alle scuole medie.