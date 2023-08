Incidente sull’A8 in direzione Milano: cinque feriti

Incidente sull’autostrada A8 Varese-Milano nel tratto di innesto con la A26 (Gravellona Toce). Dalle prime informazioni, un’automobile è finita contro un ostacolo. Cinque le persone ferite di cui due in codice rosso, una in codice giallo e due in codice verde.

Sul posto i Vigili del fuoco di Varese, i soccorritori del 118, l’elisoccorso di Bergamo, la Polstrada di Novate.

A causa dell’incidente, il tratto tra il bivio della A8 e diramazione della A26 è stato momentaneamente chiuso. L’uscita consigliata da Autostrade, provenendo da Varese, è Besnate su diramazione A8-A26 Gallarate-Gattico.

(foto di repertorio)