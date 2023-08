Scontro tra auto e moto, ferito un 19enne a Somma Lombardo

Incidente stradale a Somma Lombardo, sul Sempione uscendo dalla città in direzione Vergiate: per cause da accertare, un’auto ed una moto si sono scontrate.

È accaduto alle 17 di mercoledì 30 agosto: in via Alberto da Somma la centrale del 118 ha inviato un’ambulanza da Angera e un’automedica in codice rosso: è stato soccorso un ragazzo di 19 anni trasferito poi in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita.