Tragedia sui binari della ferrovia a Legnano, travolto e ucciso un uomo

Un uomo di 30 anni è stato travolto e ucciso questa sera, mercoledì 16 agosto, alle 22.30, lungo i binari della ferrovia che attraversa il territorio di Legnano. (Foto di Federico Bonini)

La tragedia all’altezza di via Plinio, dove un tempo esisteva l’ultimo passaggio a livello in direzione Busto Arsizio e oggi sostituito da una recinzione. Il 30enne è stato investito da un diretto in direzione di Milano Centrale. Il treno è fermo sul posto e il traffico ferroviario è bloccato su tutta la linea.

Ancora da capire se si tratta di un incidente oppure di un atto volontario. Sul posto i soccorritori della CRI Legnano, Polizia di Stato, Polizia Locale, Polfer Milano e Vigili del fuoco di Legnano con il supporto dei colleghi di Milano.