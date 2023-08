Un iridato a Sanremo: 40 anni dopo, Cittiglio festeggia Beppe Saronni

Lo scorso anno l’occasione era ghiotta e tutto sommato immediata: nel 2022 la celebre “fucilata di Goodwood” – lo scatto con cui Giuseppe Saronni conquistò il Mondiale di ciclismo – compiva 40 anni e fu festeggiata con una pedalata organizzata a Cittiglio nel nome del grande campione lombardo.

Quest’anno però serviva una “scusa” per il bis e, anche stavolta, è stato semplice trovarla: nel 1983 infatti, Saronni conquistò la Milano-Sanremo davanti a Bontempi e Raas con addosso la maglia iridata. Un privilegio per pochissimi e quindi un’altra circostanza da celebrare come si deve, anche perché per lui – che allora era il capitano della Del Tongo-Colnago – fu l’unico trionfo in Riviera.

Per questa ragione, ancora a Cittiglio, il prossimo 3 settembre (una domenica) si terrà la seconda edizione della “Pedala con Giuseppe Saronni”, un evento che permetterà ai tanti tifosi del corridore di Buscate (anche se è nato a Novara il 22 settembre del ’57) di salire in sella insieme al loro idolo e a tanti altri ex professionisti che saranno presenti nella località valcuviana.

La pedalata si svolgerà sotto l’egida della Federciclismo e con l’allestimento tecnico della Società Ciclistica Orinese: il ritrovo è aperto dalle ore 8 al FeStìAmo Park (il parco pubblico che si trova accanto alla stazione ferroviaria di Cittiglio) mentre la partenza sarà data alle 9,30. Gli iscritti percorreranno un tracciato di 65 chilometri che terminerà di nuovo a Cittiglio, nei pressi della scultura che ricorda Alfredo Binda.

Chi vuole partecipare può rivolgersi alla Cicli Botteon di via Appennini 34 a Cocquio Trevisago (sulla strada che collega Gemonio a Besozzo; telefono 0332-771709) oppure scrivere all’indirizzo e-mail ciclovarese2022@gmail.com. Il prezzo di partecipazione è fissato in 15 euro e comprende il ristoro finale. Chi invece volesse prendere parte al “Pranzo con i Campioni” che si terrà al ristorante “La Bussola” di Cittiglio, può prenotare il proprio posto al numero 0332-602291.