Una serata di successi ed emozioni al centro Carà di Dumenza

Serata di grande successo quella organizzata lo scorso sabato 26 agosto dall’amministrazione comunale di Dumenza al Centro Sportivo Carà. Un successo che ha visto protagonisti la premiazione di Balconi Fioriti (QUI la classifica dei vincitori per categoria) e lo spettacolo coinvolgente “Roma…ve lo racconto e ve la canto” di e con Marco Chingari e il maestro Riccardo Bricchi.

«Siamo molto felici di come è andata la serata, accompagnata anche dal buon cibo preparato da fantastici volontari che hanno gestito bar e cucina cucinando gradite prelibatezze romane e non – racconta la consigliera dumentina Valentina Rigato -. Grazie di cuore a tutto il numeroso pubblico intervenuto alla cena e allo spettacolo, decretando il grande successo della serata. Grazie agli artisti che si sono esibiti superlativamente dando vita a una serata memorabile. Grazie a Marco Chingari, grande voce, grande attore e presenza coinvolgente. Grazie alle note danzanti e perfette del maestro Riccardo Bricchi. Grazie alla sorpresa dell’immensa Adele Cossi: Adele e Marco Chingari insieme ci hanno regalato un duetto da sogno. Grazie infinitamente a tutti i volontari e ai consiglieri comunali che hanno reso possibile questa serata, e che tanto si sono adoperati per la sua riuscita. Complimenti ai cuochi che hanno cucinato i piatti romani e le altre pietanze, tanto tanto apprezzati. Grazie non da meno al Sindaco Corrado Nazario Moro per il costante supporto».