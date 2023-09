Accogliere la persona con demenza: alla RSA Pineta un convegno sul metodo “Validation”

L’area educativa della RSA Pineta di Tradate, organizza un convegno formativo sabato 9 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal titolo “Come se fossi lì, al posto tuo – il metodo Validation per accogliere la persona con demenza”.

Si tratta di un momento formativo gratuito aperto a operatori, professionisti, familiari, caregivers, volontari, a chiunque operi o abbia a che fare con una persona con demenza o a chiunque sia interessato ad approfondire l’argomento.

La tematica riguarda il metodo validation per accogliere la persona con demenza. Il dibattito verterà sull’invecchiamento patologico, l’accoglienza emozionale e il clima di accettazione che restituiscono dignità e rispetto alla persona.

Interverranno, durante la mattinata, le relatrici Cinzia Siviero e Giulia Dapero proponendo tematiche come l’invecchiamento patologico e le modalità di gestione di una persona con demenza nella dignità e nel rispetto della persona.

Il seminario vuole essere un momento di formazione e condivisione che coinvolge professioni e ruoli diversi, così da muovere e far emergere nuove idee.

Un appuntamento che vuole anche far circolare idee relative alla tematica della demenza, anche per intervenire in profondità sulle dinamiche dell’intera comunità, in modo tale di renderla capace di accoglienza, generosità, apertura e di farsi carico delle difficoltà delle persone che vivono con demenza e dei loro familiari.

Il seminario si terrà sabato 9 settembre dalle 9.00 alle 12.00 alla RSA Pineta di Tradate, via Monte Nevoso 12

È richiesta l’iscrizione a: animazione.pineta@proges.it