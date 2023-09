Astuti, Ferrazzi e Licata chiedono maggiori informazioni sull’ospedale unico di Busto-Gallarate

«La Commissione III del Consiglio Regionale ha comunicato ufficialmente che non intende convocare il Direttore generale del Welfare per illustrare l’accordo di programma da quasi 500milioni di euro sull’Ospedale unico Busto-Gallarate. Con una motivazione inaccettabile: perché non è consuetudine discutere tali pratiche». Lo dichiarano i Consiglieri regionali componenti della Commissione Sanità Samuele Astuti del PD, Luca Ferrazzi della Lista Moratti e Giuseppe Licata di Azione-Italia Viva, che un paio di settimane fa avevano già chiesto all’Assessore Bertolaso di conoscere i termini del contratto.

«Crediamo sia incredibile la giustificazione del rifiuto, ma troviamo anche peggio lo sgarbo istituzionale – continuano Astuti, Ferrazzi e Licata –. Negare un’audizione conoscitiva ai consiglieri regionali, impedire un confronto su un dossier da milioni di euro è una forzatura, un segnale di debolezza, un messaggio di non trasparenza».

«È del tutto evidente che non possiamo accettare questa mancanza di coinvolgimento, questa volontà di non voler fornire indicazioni su un progetto che ridisegnerà il comparto sanitario di un’area di oltre 250mila abitanti. Siamo molto preoccupati perché sussiste il ragionevole timore che la ASST di quel territorio vedrà un ulteriore peggioramento dei servizi per i cittadini. Abbiamo rifatto oggi stesso richiesta formale di audizione all’Assessore Bertolaso e confidiamo in una risposta più ragionevole» concludono i Consiglieri regionali.