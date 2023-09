Brebbia senza sindaco, Alessandro Magni si dimette

A Brebbia, questi, sono giorni piuttosto complicati. A pochi giorni dalla chiusura della piscina, con ripercussioni ancora tutte da definire, arriva una notizia di caratura ancora superiore: le dimissioni del sindaco.

Alessandro Magni, classe 1978, ha preannunciato la propria scelta attraverso una comunicazione via e-mail recapitata ad assessori e consiglieri comunali. Per il momento non si conoscono le motivazioni della decisione che lascia senza sindaco i circa 3.100 abitanti di Brebbia.

L’esponente della Lega era stato eletto primo cittadino nel 2016 per poche decine di voti ed era poi stato riconfermato alla guida del paese nel 2021, quando fu l’unico candidato a presentarsi (in coalizione con Fratelli d’Italia e Forza Italia) superando – come da regolamento – il quorum.