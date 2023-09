Busto Arsizio è di nuovo laboratorio della mobilità sostenibile. Chiude mezza piazza Trento e Trieste

Busto Arsizio torna a farsi laboratorio di mobilità sostenibile con la seconda edizione della Settimana europea della mobilità che caratterizzerà la città dal 16 al 24 settembre. «La parola d’ordine – come ha raccontato nella presentazione di questa mattina l’assessore alla mobilità Salvatore Loschiavo – è sperimentazione, ripartendo dalla chiusura al traffico di un pezzo di città così come era stato l’anno scorso per via Cavallotti. Quest’anno toccherà alla parte interna di piazza Trento e Trieste, collegandola a via Cardinal Tosi, attraverso via Roma».

Piazza chiusa alle auto. Un esperimento di rivitalizzazione con la Settimana della mobilità europea

«Questo è un esperimento di rivitalizzazione. La strada non serve solo per spostarsi. Vogliamo proporre un concetto di uso misto e condiviso dello spazio urbano» – ha aggiunto Loschiavo. Alla presentazione dell’iniziativa era presente anche il nuovo comandante della Polizia Locale Stefano Lanna che ha posto l’accento sulla sicurezza che deve accompagnare sempre la gestione della mobilità e per questo ha messo a disposizione i suoi uomini a supporto di tutte le iniziative: «II Comando di Polizia locale e l’ufficio Sicurezza viabilistica e Trasporti sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti» – soprattutto per quanto riguarda le modifiche viabilistiche che accompagneranno la manifestazione.

La città di Busto partecipa, dunque, con una serie di iniziative organizzate dall’assessorato alla Mobilità sostenibile, che hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza sulla mobilità e e promuovere il cambiamento nei comportamenti quotidiani a favore della mobilità attiva.

Una settimana dedicata alla cultura della mobilità alternativa

In programma convegni, momenti di approfondimento, camminate, pedalate, iniziative per bambini e ragazzi, lezioni all’aperto che continueranno anche sabato 23 e domenica 24. Quartier generale della Settimana sarà, appunto, piazza Trento Trieste che sarà chiusa parzialmente al traffico e si trasformerà in un giardino, il Ti& Ti park, dove si svolgeranno numerose attività “alternative” al passaggio delle automobili. Qui il programma completo in Pdf

Lo schema della viabilità in piazza Trento e Trieste dal 14 al 24 settembre

Sarà quindi attivato un nuovo schema di circolazione che da giovedì 14 a sabato 16 settembre vedrà l’attivazione della nuova viabilità per allestimento della piazza e inaugurazione; da domenica 17 settembre a domenica 24 settembre ci sarà lo svolgimento della manifestazione; lunedì 25 settembre disallestimento della piazza e riattivazione della precedente circolazione

Il Ti&Ti Park

II Ti& Ti park sarà inaugurato sabato 17 settembre alle 17.00: sarà poi un susseguirsi di appuntamenti, che si apriranno la mattina presto con lezioni di yoga gratuite e si concluderanno in serata con attività di tipo culturale e di intrattenimento (poesia, cinema, musica). Per tutta la settimana sarà a disposizione degli artisti il totem OpenStage; chi volesse dimostrare il suo talento in piazza può scaricare l’app e prenotare la fascia oraria preferita sul sito https://theopenstage.it/#app. II totem Openstage è dotato di mixer, casse, sensoristica intelligente.

L’ok del mondo del commercio

Agli eventi hanno aderito anche molti enti come la Camera di Commercio e tutte le sigle cittadine del commercio con l’Ascom a fare da cappello ed è proprio Rudi Collini a dare il suo placet all’evento: «Siamo in completa sintonia sui concetti espressi da questa iniziativa. Per i commercianti fisici ogni evento che mette al centro la città è per noi un’esperienza di acquisto che possiamo mettere in campo in un’era in cui il commercio digitale sta sfidando la categoria».