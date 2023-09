Cervo in autostrada, incidenti e caos nella notte

Un cervo in autostrada nel tratto tra l’innesto con la A36 e l’uscita di Gallarate. L’animale è piombato sulle corsie intorno alla mezzanotte di venerdì 1 settembre, scontrandosi con un’auto che procedeva in direzione Varese. Si è scatenata una carambola con diversi mezzi coinvolti. Tre i feriti, due donne e un uomo sulla trentina, fortunatamente non in modo grave, soccorsi dal personale sanitario arrivati prontamente sul posto. Il tratto di autostrada è stato chiuso per alcuni minuti per consentire le manovre di soccorso e la rimozione dei mezzi.