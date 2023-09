Come arredare l’esterno di hotel e strutture ricettive: le proposte migliori

Per quanto si possa lavorare sull’eccellenza dei servizi, l’identità di qualsiasi struttura ricettiva dipende largamente da come si presenta e, quindi, anche dal tipo di arredamento. Per questo motivo, al momento di progettare l’arredo del proprio hotel, è fondamentale chiedersi quale immagine di sé si intende trasmettere e a quale tipologia di clienti. In questo articolo si focalizza l’attenzione su un aspetto specifico: l’arredamento outdoor, uno dei più interessanti da progettare, ma non sempre facile, dal momento che occorre trovare il giusto equilibrio fra design e comodità.

Tavoli e sedie per esterni

Quando si selezionano i tavoli e le sedie per gli esterni, destinate a un ristorante all’aperto o semplicemente a un’area bar, bisogna innanzitutto considerare che la scelta dovrà ricadere su oggetti abbastanza resistenti per essere sottoposti a un uso intenso: oltre agli agenti atmosferici, i tavoli e le sedie per esterni dovranno resistere a urti, graffi e pulizie più frequenti. Per questo motivo, la regola d’oro è scegliere sempre affidarsi ai marchi più noti e riconosciuti di arredi per esterni, come Talenti , che giustificano un maggiore investimento iniziale con la garanzia di un’ottima durata nel tempo. Andiamo a vedere quali sono i materiali più utilizzati e le loro caratteristiche.

Alluminio

L’alluminio è largamente impiegato nell’arredo per esterni, in quanto si distingue per durevolezza e resistenza. Un aspetto al quale prestare attenzione è che se lo spazio da arredare si trova in una zona costiera, l’alluminio potrebbe danneggiarsi a causa della salsedine: in questo caso, quindi, occorre scegliere esclusivamente alluminio anodizzato. Per una resa estetica più elegante, le doghe in alluminio possono anche essere sostituite da altre in legno, anche se in questo caso la seduta potrebbe risultare più rigida e il legno necessita di una manutenzione mirata, effettuata con olio per legno esterno. Infatti, solitamente tavoli e sedie in legno non sono consigliabili per gli esterni, proprio perché la manutenzione annuale richiede un impegno non da poco. Un tipo di sedia da esterno molto diffuso soprattutto nei bar è quella in alluminio e polipropilene, che abbina una buona resistenza al comfort, oltre al fatto che sono molto pratiche perché non richiedono manutenzione.

Acciaio o ferro

Negli ultimi anni sta spopolando la tendenza dei mobili vintage e l’acciaio o il ferro si inseriscono perfettamente in questa tendenza. L’acciaio è un’ottima soluzione perché altamente resistente agli agenti atmosferici, infatti viene usato molto spesso per realizzare la base dei tavoli. L’unica accortezza, quando si scelgono mobili con questo materiale, è assicurarsi che sia stata impiegata una vernice epossidica per esterni.

Ferro battuto

Il ferro battuto, da sempre considerato un materiale di alto valore, è l’ideale per un contesto raffinato come quello di un hotel o B&B. Resistenti e duraturi, i mobili sono in grado di sopportare la pressione e il peso elevati.

Rattan

Se si vuole dare allo spazio esterno del proprio hotel un tocco esotico, si può optare per il rattan, flessibile e resistente, ma adatto soprattutto a spazi più “protetti” dagli agenti esterni come verande e portici. Ormai è molto utilizzato anche il rattan sintetico , realizzato con una fibra artificiale di polietilene, esteticamente identico al rattan ma con una resistenza più elevata, adatto quindi anche a contesti maggiormente esposti ai raggi UV e alle intemperie.

Coperture e ombrelloni

Un altro aspetto importante nell’arredamento degli esterni riguarda le coperture, indispensabili per rendere gli spazi confortevoli anche in estate. Se si valuta l’acquisto di un ombrellone, si deve partire considerando il palo, che può essere centrale o decentrato, ricordando che un ombrellone decentrato e orientabile consente di fare ombra su aree più ampie senza essere spostato. Per la stessa ragione, è bene ricordare che le coperture quadrate e rettangolari coprono uno spazio maggiore rispetto a quelle rotonde, pertanto non esistono dimensioni standard ma tutto dipende dall’area che si vuole coprire. Riguardo i materiali di copertura, i principali sono:

PVC, resistente e di lunga durata;

acrilico, idrorepellente ma non completamente impermeabile;

poliestere, resistente all’umidità, ma con una pioggia intensa si rischiano comunque infiltrazioni.

Molto importante è anche la protezione dai raggi UV, che varia a seconda del tessuto, ma in generale più il colore è scuro e il tessuto pesante, più la protezione sarà alta. Un suggerimento è osservare il tessuto in controluce, verificando se è possibile vedere attraverso: in quel caso, il tessuto è poco compatto e quindi poco protettivo.

Per non compromettere la propria attività, è fondamentale orientarsi soltanto su ombrelloni certificati per uso intensivo e commerciale.