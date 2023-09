Con AstroNatura un corso di formazione online per docenti della scuola primaria

E se le materie scientifiche fossero una enorme opportunità di inclusione? E’ questa la domanda a cui vuole dare risposta il corso gratuito online dal titolo “Stem e Steam per l’inclusione” proposto dalla Cooperativa AstroNatura nell’ambito del progetto “Green it up!” In realtà la risposta è scontata ed affermativa; il ciclo di incontri si pone infatti l’obiettivo di approfondire le migliori e più innovative metodologie fornendo ai partecipanti strumenti e spunti utili per la propria “missione” di insegnamento.

Si parte lunedì 16 ottobre con il primo appuntamento dei 5 a calendario (23/10, 6, 13 e 20/11) che si svolgeranno online dalle 16.30 alle 19.30. Focus del percorso è l’individuazione di strumenti e metodi da calare nel proprio contesto di insegnamento legati alla metodologia STEAM; tale disciplina (Science Technology Engineering Art Mathematics) stimola l’individuo a ricorrere a conoscenze, capacità e competenze scientifiche, matematiche, tecnologiche ed anche artistiche e umanistiche, al fine di elaborare e progettare soluzioni relative a problemi di vita reale. Il percorso si compone di momenti di approfondimento teorico sui temi della didattica scientifica e dell’inclusione, e di attività pratiche e di costruzione, con esempi di progettazione già vissute in classe. Docente del corso il prof. Federico Colombo, formatore dalla duplice skill in quanto insegnante di sostegno e professore di laboratori di didattica della fisica di Scienze della formazione primaria dell’Università cattolica di Milano che ha come ambito di ricerca proprio la metodologia Steam.

La partecipazione è gratuita e riservata a docenti della scuola primaria; per maggiori informazioni e per iscrizioni è possibile contattare lo 0331841900 o scrivere a info@astronatura.it.

Il corso rientra nell’ambito del progetto “Green it up!” sostenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo gestito da Istituto Oikos Onlus e realizzato in collaborazione con la AstroNatura Cooperativa Sociale ed il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.