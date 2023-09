Crolli, infiltrazioni, bagni rotti. La piscina Manara di Busto Arsizio non è più il “fiore all’occhiello”?

La piscina Manara è nuovamente al centro delle polemiche da parte degli utenti. Dopo la vicenda dell’acqua della vasca dei bambini diventata nera, verificatasi sabato scorso, ora arrivano nuove segnalazioni sulle condizioni pessime degli spogliatoi tra crolli di controsoffitti, perdite, bagni rotti, accumuli di rifiuti di cantiere all’esterno.

Galleria fotografica Spogliatoi e bagni disastrati alla piscina Manara 4 di 6

Molti utenti stanno scappando dalla piscina verso altre strutture come la Bustese o la piscina di Solbiate Olona che proprio in questi giorni ha riaperto con una nuova gestione.

Come si può ben vedere dalle foto che ci sono state inviate da un lettore la situazione di quello che tutti definiscono un fiore all’occhiello dello sport a Busto è preoccupante e anche il consigliere comunale di opposizione, Emanuele Fiore, ha deciso di prendere in mano la questione: «Chiederò audizione in commissione. L’anno scorso durante il sopralluogo ci dissero che c’era un progetto presentato da Forus ma non si è visto niente. Ora basta!».

Forus è la società spagnola che a giugno del 2021 ha preso in gestione l’impianto dopo che la Sport Management è finita in concordato preventivo. Dal suo arrivo a Busto le cose, però, non sono migliorate con problemi di vario genere a cui la società ha cercato di far fronte ma solo in emergenza. Da Forus Busto Arsizio, intanto, non arrivano risposte, almeno a Varesenews dopo che sabato scorso erano state chieste via mail per la questione della piscina dei piccoli. Anche al telefono, quando chiedi di parlare con un operatore, cade la linea.

Anche l’assessore allo Sport Maurizio Artusa, contattato per avere qualche chiarimento sulla situazione, passa la palla all’ufficio impianti sportivi del settore Lavori Pubblici che, però, non sembra essere al corrente della situazione: «Mi informerò» – fa sapere il sindaco Emanuele Antonelli. Il rischio è quello di far sfiorire quel fiore all’occhiello.