Piscina Manara di Busto Arsizio, l’acqua della vasca dei piccoli diventa nera

È stata una brutta esperienza di nuoto quella vissuta questa mattina (sabato) da alcuni bambini alla piscina Manara di Busto Arsizio. Mentre alcuni di loro nuotavano nella piscina dedicata ai più piccoli, l’acqua si è improvvisamente colorata di nero, creando un fuggi fuggi generale.

La segnalazione è stata mandata a Varesenews da un genitore che questa mattina aveva pensato di portare il proprio piccolo nella struttura di via Manara, di proprietà comunale ma gestita da Forus: «Ci è stato detto che non è la prima volta che succede ma non hanno saputo darci una spiegazione del perchè e di che cosa sia finito nell’acqua» – ha raccontato il genitore attonito.

La piscina è stata immediatamente chiusa dal personale della struttura che abbiamo provato a contattare per avere una versione dei fatti accaduti.